Actie 'Houd de boel heel' in Katwijk

KATWIJK - De gemeente Katwijk voert ook dit jaar weer een uitgebreide campagne om vuurwerkvandalisme tegen te gaan. Met de slogan 'Houd de boel heel' probeert burgemeester Cornelis Visser de aandacht van jongeren te trekken. De boodschap lijkt langzamerhand door te dringen, maar tijdens de jaarwisseling wordt er nog altijd voor zo'n 20.000 euro aan materiaal vernield. Daarbij kun je denken aan kapotte speeltoestellen, afvalbakken en verkeersborden.

Dit jaar komt de gemeente met een Katwijkse vertaling van het populaire internetspel Fortnite. Daarmee willen ze de jongeren betrekken bij de jaarwisselingscampagne en zo het gesprek over vuurwerkvandalisme op gang brengen. Uit voorzorg haalt de gemeente waar mogelijk materialen weg of sluit deze af tijdens de jaarwisseling. Vuurwerk afsteken mag alleen op 31 december van 18.00 uur 's avonds tot 1 januari 2.00 uur 's ochtends.

Onder het motto Houd het stil heeft de gemeente Katwijk ook 5 vuurwerkvrije plekken aangewezen. Het zijn: het Ridderbos, Park Schutterswei, Dorpsweide Valkenburg, Heerenschoolbos met dierenweide en park Westerhaghe. Het is ook mogelijk vrijwillig een gebied vuurwerkvrij te houden. Buren kunnen met elkaar afspraken maken waar wel en waar geen vuurwerk afgestoken mag worden tijdens de jaarwisseling. De initiatiefnemer kan de vuurwerkvrije straat of buurt aanmelden via www.katwijk.nl/vuurwerk.