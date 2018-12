Deel dit artikel:













Albert Heijn voorlopig dicht door waterschade na 'foutje' sprinklers Foto: Daan van den Ende/Regio15

DEN HAAG - De vestiging van Albert Heijn aan de Turfmarkt in het centrum van Den Haag is voorlopig gesloten. Zondagavond gingen in eens de sprinklers af in een appartementencomplex boven de winkel. Daardoor liep de supermarkt waterschade op. Waarom de sprinklers ineens water begonnen te sproeien is niet bekend, vermoedelijk is er iets misgegaan.

'De brandweer heeft de winkel en appartementen gisteren ontruimd. We doen er alles aan om zo snel mogelijk weer open te gaan', zegt een woordvoerder van Albert Heijn tegen Omroep West. Ook de aangrenzende winkel van Action is maandag dicht. Een woorvoerder van de Action zegt te hopen dat winkel morgen weer open kan. Wanneer de Albert Heijn weer open kan is niet duidelijk. Ook is onduidelijk hoeveel schade de supermarkt heeft opgelopen. Dat zal niet mis zijn: deze dagen voor de kerst zijn doorgaans heel druk, waardoor er veel voorraad is. Bovendien kunnen klanten er nu niet winkelen en ook dat kost natuurlijk geld.

Vrijdag ook al brand Vrijdag was er ook al een brand in hetzelfde gebouw. 'Dat was op de vierde etage in één van de appartementen', zegt een woordvoerder van de brandweer. 'Er stond een vuilnisbak in de brand. Daardoor zijn de sprinklers geactiveerd en ontstond er wateroverlast.' Zaterdag gebeurde er verder niks, maar zondagavond rond 19.30 uur kwam er opnieuw een melding. 'Toen ging het om wateroverlast, omdat de sprinklers opnieuw afgingen.' Waarom dat gebeurde wordt volgens de brandweer nog onderzocht.