Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Brand op Koningin Emmakade in Den Haag Woningbrand Koningin Emmakade Den Haag | Foto: Regio15

DEN HAAG - In een pand aan de Koningin Emmakade in Den Haag is maandagmiddag rond 12.15 uur brand uitgebroken. Volgens de brandweer brak het vuur uit in de kelder en was het snel onder controle. 'Maar het zijn oude panden, dus heeft de rook zich snel verspreid', zegt een woordvoerder van de brandweer tegen Omroep West.

Volgens de brandweer gaat het om een woning. De oorzaak van de brand is niet duidelijk. Ten tijde van de brand was er een aantal mensen in het pand aanwezig. Zij worden door ambulancemedewerkers nagekeken, omdat ze waarschijnlijk rook hebben ingeademd. Twee mensen zijn naar een ziekenhuis gebracht.

Alles weer open De huizen in de buurt zijn geventileerd en de brandweer heeft ze weer vrijgegeven.