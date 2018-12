Pijnpatiënten boos op ziekenhuis: 'Straks pleuren ze ons op straat'

VOORBURG - Pijnpatiënten van het Reinier de Graaf ziekenhuis maken zich ernstige zorgen. Omdat de verpleegafdelingen van het Diaconessenhuis in Voorburg worden gesloten, kunnen zij daar niet meer terecht voor een ketaminekuur die hun pijn draaglijker maakt. Ook zou hen zijn verteld dat de behandeltijd van vijf dagen wordt ingekort naar drie dagen. En dat zou voor hen grote gevolgen hebben.

'Ik heb spierdystrofie en -dystonie, dus dat betekent dat de spieren in je lijf heel langzaam afsterven', legt George Balfoort, een van de getroffen patiënten, uit. 'Je hart en je longen zijn ook spieren, dus als het uiteindelijk daar inslaat, is het gewoon over en sluiten. Het is dus heel belangrijk dat we deze behandeling om de drie maanden krijgen en kunnen behouden.'

Die behandeling is een ketaminekuur die soms wel vijf dagen duurt. Na zo'n kuur kunnen de patiënten er vaak weer drie maanden tegenaan. Eind volgend jaar verdwijnen de verpleegafdelingen uit Voorburg en wordt het een polikliniek, daarom moet er een andere oplossing worden gezocht voor de ketamine-patiënten. Zo zouden de patiënten een thuisbehandeling kunnen krijgen en kan de behandelperiode terug gaan naar drie dagen, maar dat is volgens de patiënten absoluut niet te doen. Ze moeten dan dus ook naar een ander ziekenhuis.



Grote zorgen

'Ik kom hier vijf dagen voor mijn ketamine-infuus en nu dat drie dagen zou gaan worden, kan ik die drie maanden niet overbruggen', zegt Manon van der Stelt. 'Dan kan ik de laatste weken van die periode mijn kind niet naar school brengen bijvoorbeeld.'

Ook patiënt Ron Verhagen maakt zich grote zorgen. Zonder ketamine kan hij zijn zieke vrouw niet meer verzorgen. 'Dit mag niet, dit hebben wij gewoon nodig', zegt hij met tranen in zijn ogen. 'Ze hebben ons eerst de behandeling aangereikt en nu pakken ze het ons beetje bij beetje af.'



Reactie Reinier de Graaf ziekenhuis

Het Reinier de Graaf ziekenhuis laat in een reactie weten dat er per patiënt wordt bekeken wat de beste manier en locatie is om de ketaminekuur te geven. Volgens een woordvoerder is er pertinent geen sprake van dat mensen op straat worden gezet en wordt er zorgvuldig naar een oplossing gezocht.

Mogelijk wordt een aantal patiënten misschien voortaan thuis behandeld onder toezicht van een specialist en een verpleger van thuiszorg. Volgens het ziekenhuis wordt daarover al sinds 2017 overlegd met de patiënten, net als over andere opties.



Een zorghotel

'We begrijpen dat een verandering van zorgverlening vragen oproept en voor onrust kan zorgen. Vandaar dat we met patiënten, die periodiek voor hun ketaminekuur worden opgenomen in het Diaconessenhuis, in gesprek zijn om te kijken wat voor ieder van hen de beste zorg op maat is. Wij gebruiken 2019 als overgangsjaar waarin we samen met de patiënt tot een goede oplossing komen', aldus het Reinier de Graaf ziekenhuis.

Een van de onderzochte oplossingen is of patiënten in een zorghotel kunnen worden ondergebracht. 'Dat zou perfect zijn, dat zou een oplossing kunnen zijn', zegt Manon van der Stelt. 'Thuis kan het namelijk niet. Je bent met ketamine behoorlijk van de wereld, ketamine is een zwaar medicijn waardoor je niet meer helemaal helder bent. Ik zou niet willen dat mijn kind mij zo zou zien een week lang.'



Zorg blijft

Toch zijn de zorgen bij pijnpatiënt Stephanie Moerland nog niet weg. Volgens haar worden de groepjes steeds kleiner omdat de een naar een zorghotel gaat en de ander naar misschien wel een ander ziekenhuis. 'Ik ben bang dat het Reinier de Graaf straks het laatste groepje wat overblijft op straat pleurt. Het is grof gezegd, maar daar ben ik heel bang voor. Dan houdt deze behandeling voor ons op en dat kan gewoon niet.'

