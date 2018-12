Deel dit artikel:













Reizigers zitten vast in treintunnel bij station Delft; treinverkeer verstoord Een trein in de spoortunnel bij Delft | Archieffoto

DEN HAAG - In de tunnel bij station Delft is maandagmiddag een trein kapot gegaan. Reizigers hebben ruim anderhalf uur vastgezeten, zegt een woordvoerder van ProRail tegen Omroep West. Mensen moesten met een andere trein geëvacueerd worden. Het treinverkeer tussen Den Haag Hollands Spoor en Delft-Zuid lag een paar uur stil. Inmiddels is de storing voorbij. De treinen rijden vanaf 17.30 uur weer volgens de normale dienstregeling.

Rond tien over twaalf maandagmiddag wilde de hogesnelheidstrein, een zogeheten Intercity Direct, niet meer voor of achteruit. Het grootste deel van de trein stond buiten de tunnel, maar een deel stond er dus in. Vanwege veiligheidsmaatregelen mogen reizigers in zo'n geval het treinstel niet verlaten. 'Er is vanuit de andere richting een trein gekomen en reizigers zijn daar met een loopplank naartoe gebracht', vertelt de woordvoerster. Extra zuur: de trein heeft de reizigers naar Den Haag Centraal gebracht. En dat was juist de richting waar ze vandaan kwamen.

Kapotte trein staat er nog 'Dat kan niet anders. Er was geen andere keuze dan ze terug te rijden, omdat het spoor richting Rotterdam dus door die kapotte trein geblokkeerd wordt', aldus de zegsvrouw van ProRail.