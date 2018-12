Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Van Zuilen over wintertransfers Rijnsburg: ‘Niet doen, hand op de knip houden’ Foto: Omroep West

DEN HAAG - Rijnsburgse Boys kent een teleurstellende eerste seizoenshelft. De grootmacht in het amateurvoetbal staat momenteel elfde in de tweede divisie, terwijl de club op voorhand als outsider voor de titel werd gezien. In de komende winterstop willen ‘de Uien’ zich gaan versterken met nieuwe spelers.

‘Moet je veel geld gaan uitgeven als je nu al weet dat je waarschijnlijk niet in de problemen komt wat betreft degradatie?’, vraagt Willem zich hardop af in een nieuwe aflevering van Bankzitters. ‘Om het kampioenschap gaat Rijnsburg ook niet meer spelen. Ik zou de hand op de knip houden.’ Bekijk hieronder een nieuwe aflevering van Bankzitters.