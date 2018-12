Brouwer en HIJS Hokij winnaars tijdens Haags Sportgala

DEN HAAG - Carolijn Brouwer is maandagavond verkozen tot sportvrouw van het jaar tijdens het Haags Sportgala. De ijshockeyers van HIJS Hokij werden verkozen tot sportploeg van jaar. Ook Kiran Badloe (sportman), Chris Eimers (sportcoach) en Ines van Son (sporttalent) vielen in de prijzen.

Brouwer won in juni van dit jaar de Volvo Ocean Race, de zwaarste zeilrace van de wereld. Zij was de eerste vrouw die deze loodzware race wist te winnen Brouwer werd verkozen boven taekwandoka Dina Pouryounes Langeroudi en windsurfer Lilian de Geus.



Bij de mannen ging de prijs naar windsurfer Badloe. Hij won in 2018 zilver tijdens de World Cup in Miami en ook zilver op het WK in Aarhus. Hij bleef in deze categorie badmintonner Mark Caljouw en paralympisch atleet Stefan Rusch voor.



Dubbele prijs voor HIJS Hokij

HIJS Hokij werd in de categorie Sportploeg van het jaar verkozen boven de Europees Beachvolleybal Kampioenen Sanne Keizer en Madelein Meppelink en Wereldkampioen zeilsters Annemiek Bekkering en Annette Duetz. HIJS-coach Chris Eimers werd sportcoach van het jaar.



Het sporttalent van het jaar werd Ines van Son. De Haagse turnster won dit jaar goud tijdens het NK op het onderdeel Meerkamp en in de toestelfinale van de vloer. Judoka Simeon Catharina en Matthew Immers waren mede kanshebbers.



Het gala werd gepresenteerd door de Haagse presentatrice Shelly Sterk. Voorafgaand aan de prijsuitreiking deinde ze samen met wethouder van Sport Richard de Mos (Groep de Mos) op de tonen van de Queen-hit 'We Are The Champions'. De Mos maakte tijdens het sportgala bekend dat er vanaf 2019 een extra prijs wordt uitgereikt op het gala: de Richard Krajicek Award. De prijs is bedoeld voor het beste Haagse sportinitiatief op sociaal-maatschappelijk gebied.