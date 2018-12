Mantelzorger Sjaan in tranen: 'Ik ben niet gewend om in het zonnetje gezet te worden'

DEN HAAG - Het raakt Sjaan enorm als Johan Overdevest ineens bij haar thuis op de bank zit met een kerstpakket als cadeau. Dit pakket krijgt Sjaan aageboden door buurvrouw Annemarie, die vindt dat Sjaan wel wat extra aandacht verdient.

Sjaan en haar man Ben zijn al veertig jaar getrouwd. Ben heeft een ernstige vorm van de longziekte COPD en wordt dag in dag uit door Sjaan verzorgd. Van het onder de douche zetten tot aankleden en het helpen met zijn zuurstof: Sjaan doet dit met alle liefde van de wereld.

Maar tijd overhouden voor zichzelf? Dat zit er niet in. Nooit lekker een dagje weg of even iets met vriendinnen afspreken. Daardoor is de wereld van Sjaan steeds kleiner geworden. Ze cijfert zichzelf helemaal weg en voelt zich daardoor vaak eenzaam.



Ik denk aan jou

Voor buurvrouw Annemarie is dit reden genoeg om Johan naar haar toe te sturen met een kerstpakket en de boodschap 'Ik denk aan jou'. Met deze cadeaus en mooie woorden gaat Johan deze hele week op pad om mensen die te vaak alleen zijn en zich eenzaam voelen te laten weten dat er toch aan ze wordt gedacht.

Een klein gebaar dat mensen weer het gevoel geeft dat ze er niet alleen voor staan. En dat gebaar wordt ook door Sjaan enorm gewaardeerd. Ze vindt het dan wel lastig om er aan toe te geven, maar als ze eenmaal met haar man en buurvrouw het kerstpakket uitpakt, zien we toch weer even haar mooie lach. En dat is wat de woorden 'Ik denk aan jou' kunnen betekenen.



De hele week te zien

Van 17 tot en met 22 december is 'Ik denk aan jou' dagelijks te zien op de site en de app van Omroep West en op zaterdag 22 december is er ook een tv-uitzending van 'Ik denk aan jou' met bijzondere ontmoetingen op TV West.