Máximabrug wéér uren door technische storing niet in gebruik Storing bij de Máximabrug. | Foto: John van der Tol

ALPHEN AAN DEN RIJN - Het was maandag wéér raak in Alphen aan de Rijn waar de Máximabrug urenlang niet in gebruik was door een technische storing. Dit keer lagen er vier schepen voor de gesloten brug te wachten. Waarvan twee nu nog op doorgang wachten. Kapotte veiligheidssensoren zijn de boosdoener.

'Het is heel vervelend' zegt Menno Zijlstra van de provincie Zuid-Holland. Hij verwacht dat het probleem vandaag tussen 16.00 en 17.00 uur verholpen is. De Máximabrug is vaker het slachtoffer van technische storingen. Zo kampte de brug afgelopen week én meerdere keren in juli al met technische storingen. Dit keer lag het aan de veiligheidssensoren. Die gaven een foutmelding waarop het systeem om de brug te openen wordt geblokkeerd. Zijlstra: 'We hopen het nu definitief te hebben opgelost. De veiligheidssensoren worden nu vervangen. Dan gaan we proefdraaien. Het klinkt gek, maar hoe meer techniek er in de brug zit hoe moeilijker het is om te achterhalen waar precies de oorzaak zit.'



Schepen lossen het zelf op Twee van de vier schepen die de dupe waren door de kapotte brug wisten toch de brug te passeren. Door water de schepen in te laten was het mogelijk ze te verlagen. Daardoor konden ze alsnog onder de brug door.