OM in hoger beroep tegen vrijspraak in mishandelingszaak agent Damien

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de 19-jarige Ali H. Dat laat het OM maandag weten. H. werd aangeklaagd voor de mishandeling van de Leidse agent Damien, afgelopen jaarwisseling. De agent raakte daarbij zwaargewond aan zijn been.

Het OM, dat anderhalf jaar cel eiste tegen H., is het niet eens met de vrijspraak en de argumentatie, meldt een woordvoerder. De rechter sprak H. vrij omdat 'niet met voldoende mate van zekerheid vast te stellen is dat de verdachte degene was die de agent zwaar mishandeld heeft', schrijft de rechtbank in een persbericht.

Daarin valt ook te lezen dat de rechtbank twijfelt aan de verklaring van Damien: 'De rechtbank sluit niet uit dat de agent zich heeft vergist bij het herkennen van de verdachte.'



Herstel

Damien liep bij de mishandeling een gecompliceerde beenbreuk op en werd al drie keer geopereerd. Maar het is nog maar de vraag of hij zijn werk als agent op straat ooit weer zal kunnen hervatten. Tijdens de rechtszaak op 30 november las Damien een emotionele slachtofferverklaring voor, daarin vertelt hij dat zijn 'leven in puin ligt'

Hij wijst de verdachte aan als de man die hem mishandeld heeft: 'Hij is de dader die mijn levensvreugde heeft ontnomen', zegt hij wijzend naar H. Die heeft altijd ontkend dat hij Damien mishandeld heeft.

