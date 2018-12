Leids restaurant grijpt naast Michelinster: 'Volgend jaar beter'

Restaurant In den Doofpot in Leiden | Foto: Omroep West

LEIDEN - De zenuwen gierden maandag door restaurantland; de Michelinsterren werden uitgedeeld óf afgepakt. In het Leidse restaurant In den Doofpot maakten ze kans op een Michelinster, dus de spanning was groot in de keuken.

'Hij wil het heel graag. Het zou een enorme waardering voor hem zijn', zegt assistent-chef Auke Alkema. Toch ging de Michelinster aan de neus van chefkok Patrick Brugman van het Leidse restaurant voorbij.

Souschef Joop van der Meer weet nog goed hoe hij de undercover Michelinman in het restaurant in het vizier kreeg tijdens de lunch: 'Ik zag een man zitten waarvan ik zeker wist dat het de hoofdinspecteur was. Dan probeer je het allemaal zo goed mogelijk te doen. Maar toen viel de stroom uit. Dan ga je goochelen en toveren om toch door te gaan. Toen hebben we maar een rauw gerecht geserveerd in de vorm van een steak tartare.'



Keukenpersoneel kijkt gespannen naar de uitreiking

Het keukenpersoneel kijkt gespannen naar het scherm van een mobiele telefoon die tegen de soepkommen aanleunt; de live-uitzending van de Michelinuitreiking vanuit het DeLaMar-theater in Amsterdam. Bij elk restaurant dat een nieuwe ster krijgt, kreunt of zucht het team. Zodra de laatste steruitreiking bekend wordt en duidelijk is dat ze geen ster krijgen, voelen ze de teleurstelling. 'Volgend jaar beter. Het is een mooie uitdaging om nog harder te vechten om volgend jaar toch die ster te krijgen', zegt patissier Daphne van den Berg met tranen in haar ogen.



Geen nieuwe Michelinsterren in de regio

Hoewel er geen nieuwkomers een ster kregen in onze regio, konden anderen rustig ademhalen. Restaurants Calla's in Den Haag, Niven in Rijswijk, Aan de Zweth in Schipluiden, De Moerbei in Warmond en Latour in Noordwijk behielden hun sterren.

Landelijk kwamen er twaalf 1- en twee 2-sterrenrestaurants bij.

