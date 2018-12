Deel dit artikel:













Flinke wapenvoorraad uit huis in Leiden gehaald Oude munitie wordt in beslag genomen. Foto Unity.Nu

LEIDEN - De politie heeft maandagmiddag een inval gedaan in een woning aan de Irenestraat in Leiden. In de woning lag een grote verzameling oude wapens en munitie. Dat bevestigt de politie aan mediapartner Unity.NU.

Agenten hebben de deur van de woning opengebroken om binnen te kunnen komen. Na het aantreffen van de wapens heeft de politie direct de Explosieven Opruimingsdienst Defensie ter plaatse gevraagd. Experts hebben de wapens en munitie gecontroleerd. Daarna zijn ze in een busje van de politie geladen. Voor zover bekend is er nog niemand opgepakt. LEES OOK: Explosief in Laak blijkt handgranaat