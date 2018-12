Verdachten van Naaldwijkse geldwagenberoving blijven vastzitten

NAALDWIJK - De twee mannen die worden verdacht van een overval op een geldwagen in Naaldwijk blijven vastzitten. Ze zouden afgelopen april zakken vol geld hebben gestolen uit een auto die voor de ING-bank aan de Stokdijkkade stond.

De verdachten ontkennen de strafbare feiten. Maandagmiddag deden hun advocaten bij de rechtbank het verzoek om het voorarrest van beide mannen te schorsen. Na acht maanden zouden de twee verdachten, die niet op de zitting aanwezig waren, lang genoeg hebben vastgezeten.

Volgens een van de advocaten was de diefstal uit de geldwagen in Naaldwijk een relatief licht vergrijp omdat er geen enkel geweld aan te pas kwam. 'Op een onbewaakt moment werd er iets meegenomen uit de geldwagen', zei een van de advocaten. De diefstal was ook niet te vergelijken met een ramkraak bij een bank, waarbij vernielingen worden aangericht, vond de advocaat.



Overval in Rijsbergen

De rechtbank denkt dat het geen spontane actie was van de heren. 'Er zijn aanwijzingen dat het toch planmatig was', zei de rechter maandag tijdens de pro-formazitting. De zaak wordt binnen drie maanden voortgezet.

De 25-jarige verdachte uit Vlaardingen en de 23-jarige verdachte uit Schiedam worden ook verdacht van een andere geldwagenoverval. Volgens het Openbaar Ministerie zouden ze uit een geldwagen in de Brabantse plaats Rijsbergen negentigduizend euro hebben meegenomen. Dat gebeurde op 17 oktober vorig jaar.



