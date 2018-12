Leidse taaltijger wint zijn 105de dictee: 'Iemand anders houdt van postzegels sparen'

LEIDEN - 'Iemand anders houdt van postzegels sparen', zegt de winnaar van het Groot Dictee der Nederlandse Taal, Leidenaar Pieter van Diepen. 'Dat doe ik niet, ik vind dicteetjes leuk. Überhaupt knutselen met taal vind ik leuk.'

‘Een bos bloemen heb ik gekregen’, vertelt de gelauwerde dicteefanaat over de prijsuitreiking. ‘En natuurlijk een pen; winnaar Groot Dictee der Nederlandse Taal 2018 staat er in gegraveerd.' Het is niet de enige pen die Van Diepen gewonnen heeft in zijn carrière als taalkenner. De Sleutelstadbewoner won sinds 2005, 105 dictees, vaak was de prijs een pen.

‘Een echte dicteetijger’, noemde de jury hem. Van Diepen was zelf vooral blij met de tekst die hij voorgeschoteld kreeg. ‘Niet meer zo volgepropt met bizarre woorden als de afgelopen jaren. Een mooie tekst, die goed te doen was, terwijl niemand nul fouten had.’ Taalkundige Wim Daniëls schreef de tekst.

