Politie Westland bedenkt speurspel voor extra ogen op straat

WESTLAND - De politie in het Westland heeft een nieuwe manier gevonden om meer ogen op straat te hebben in de donkere wintermaanden, namelijk met behulp van mensen die aan 'geocaching' doen. Dat is een spel waarbij je met een GPS-apparaat of je telefoon een speurtocht naar een schat doet.

Geocachen is een soort speurtocht. Vroeger met een landkaart, nu met een app op je telefoon vertelt hoofdagente Charlotte. 'Ik kwam erop toen ik zelf aan het geocachen was. We proberen elk jaar iets te verzinnen om in de donkere wintermaanden mensen de straat op te krijgen. Het is leuk, je komt buiten en als je wat verdachts ziet dan hopen we natuurlijk dat we worden gebeld', aldus Charlotte.

Het spel werkt als volgt: de speler loopt op straat en is op zoek naar een 'schat', de cache. De cache is een goed verstopt object, vaak een doosje waar je een papiertje in moet achterlaten of je naam in een boek schrijven. Het object is niet makkelijk te vinden. Ze hangen vaak in een boom of liggen onder een brug.



Meer 'caches' in de maak

De politie heeft nu twee 'caches' online in Wateringen en Kwintsheul. Er zijn er nog twee in de planning, die liggen nu ter goedkeuring voor bij de makers van de app. Charlotte: 'We plaatsen ze ergens in een buurt waarvan onze wijkagenten zeggen dat burgers overlast ervaren. Op een plek hadden we zelf niet gedacht dat daar problemen waren, maar omwonenden geven dat aan, dus daar hebben we ook een cache.'

De 'schatten' blijven een beperkte tijd online.'

