PvdA én Straat Consulaat: maak daklozenopvang in winter helemaal gratis

DEN HAAG - De winteropvang voor daklozen moet helemaal gratis worden. Daarvoor pleiten de PvdA en belangenbehartiger Straat Consulaat. Nu moeten daklozen nog twee euro betalen en zich legitimeren voordat ze 's nachts in de opvang mogen.

Zodra het kwik gaat dalen en de gevoelstemperatuur onder nul duikt, gaat in Den Haag de winterregeling voor daklozen in. Ze mogen dan gratis en zonder zich te legitimeren naar de nachtopvang. Maar de rest van de winter – van 1 november tot en met 31 maart - moeten daklozen twee euro betalen en een speciaal pasje halen voor een nachtje in een stapelbed aan bijvoorbeeld de Zilverstraat.

Verre van ideaal vindt de PvdA. 'Deze drempels schrikken mensen af. Mensen die het vertrouwen in de overheid en instanties kwijt zijn, die heel huiverig zijn om ergens aan te kloppen. En wij willen juist dat die mensen binnen slapen en daar moeten geen drempels voor zijn,' aldus PvdA-raadslid Janneke Holman.



Zo snel mogelijk helpen

Dat beaamt Jeroen van Es van het Straat Consulaat, de belangenbehartiger van dak- en thuislozen en verslaafden in Den Haag. 'We willen zo min mogelijk drempels, zodat hulp hen zo goed mogelijk kan bereiken en ze zo snel mogelijk verder worden geholpen. En een eigen bijdrage helpt daar niet bij,' stelt hij.

Een extra reden is volgens Van Es dat de winter een goede periode om met daklozen in contact te komen. 'Juist door die winteropvang zou je extra mensen binnen kunnen krijgen die je normaal niet binnen hebt. Het begint met een warme plek en iemand die naar hen luistert. En van daar kan je verder kijken met mensen wat ze nodig hebben.'



Vertrouwen winnen

Daarom gaat de PvdA donderdag tijdens de laatste raadsvergadering voor kerst voorstellen de eigen bijdrage alsnog af te schaffen. Holman: 'We moeten er eigenlijk voor zorgen dat zoveel mensen naar de opvang toekomen. Zodat we daarna langzaam hun vertrouwen kunnen winnen en vragen ‘heb je hulp nodig, kunnen we iets voor je regelen’ en dat je zo mensen erbij betrekt in plaats van ze bij de poort afschrikt.'

