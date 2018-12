Moeder Els verrast zoon en kleinzoon met een kerstboom

DEN HAAG - 'Mam, ik heb helemaal geen kerstspullen. Dus die moet ik ook hebben en een kerstboom.' Moeder Els vertelt hoe haar zoon Patrick dé perfecte kerst op touw wil zetten voor zijn zoontje Dani. Daarom meldde Els hen aan voor de 'Kerstboom voor een Ander' actie van Omroep West. Afgelopen weekend kregen ze de boom van presentator Johan Overdevest.

Patrick heeft een moeilijke tijd achter de rug. Hij is herstellende van een hernia, raakte zijn baan als glazenwasser kwijt en heeft sinds kort de volledige zorg voor zoontje Dani op zich genomen. 'Het is niet makkelijke als je heel slecht ter been bent. Ik kon niet eens de trap af of een doos eieren pakken uit de koelkast, zoveel pijn heb ik. Nu is mijn contract niet verlengd bij het bedrijf', vertelt een aangedane Patrick.

Gelukkig worden vader en zoon bijgestaan door Els die doordeweeks bij hen logeert om te helpen. In het weekend gaat ze terug naar Tilburg waar ze woont met haar partner. Nu vieren Patrick en Dani samen voor het eerst Kerst. Daar hoort natuurlijk een kerstboom bij.

