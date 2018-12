‘Pluim voor de beleidsbepalers bij FC Lisse'

REGIO - Elke week neemt Omroep West het voetbalweekend door met verslaggever Willem van Zuilen. In de 'analyse van Willem' vertelt hij wat hem is opgevallen bij de wedstrijden die hij heeft bezocht en welke zaken er nog meer spelen in het (amateur-)voetbal. Deze week heeft hij het over de problemen bij Rijnsburgse Boys en is hij het eens met Katwijk-speler Guus van Weerdenburg.

Willem, er gebeurde dit weekend veel bij Rijnsburgse Boys. Er zijn nu in totaal vier spelers weggegaan voor de winterstop. Moeten ze nieuwe spelers gaan halen?

'Maikey Parami, Wesley Goeman, Hidde Prijs en Bart Freke zijn inderdaad vertrokken. Maar als je naar de eerste seizoenshelft kijkt dan weet je dat alleen Freke een basisspeler was.'

'Natuurlijk zullen ze op de Middelmors gaan kijken naar eventuele vervangers, maar niet ten koste van alles. Waarom zeg ik dat: ik denk dat ze niet in de problemen komen qua degradatie en ze spelen ook geen rol in het kampioenschap. Dus waarom zouden ze dure tussentijdse noodaankopen gaan doen?'

Wat wordt het doel van Rijnsburgse Boys de tweede seizoenshelft: een periodetitel?

'Wat heb je aan de periodetitel in de tweede divisie? Je mag een ronde overslaan in de KNVB-beker volgend seizoen. Dat is het enige. Ze moeten de tweede seizoenshelft gewoon zoveel mogelijk punten pakken. Dat zal de doelstelling wel worden.'

Was de 4-1 nederlaag tegen IJsselmeervogels tekenend voor de eerste seizoenshelft van Rijnsburgse Boys?

'Nee, vind ik niet. Ze hebben de eerste seizoenshelft ook hele goede wedstrijden gespeeld. Dit was een wedstrijd waar ze na de 2-0 de handdoek in de ring gooiden.'

'Doelman Richard van Nieuwkoop valt uit en dan ben je je eerste keeper kwijt. Dan komt Virgil Deen in het veld. Normaal gesproken een prima reservekeeper. Die maakt een blunder en een klein foutje. Daarna rook IJsselmeervogels de tweede plek en zette ze door.'

'Het zijn natuurlijk twee grote clubs die tegen elkaar speelden. Als Rijnsburg verliest in Spakenburg is het niet heel bijzonder, als ze daar winnen evenmin.'

Dan die andere topper in de tweede divisie. AFC – Katwijk eindigde in 0-0. Wat heb je van die wedstrijd meegekregen?

'Ik heb die wedstrijd op de radio gevolgd via mijn zeer gewaardeerde collega Herman Nanninga. Een gelijkspel bij de koploper is natuurlijk een prima resultaat.'

'Er waren kansen over en weer. Ricardo Kieboom kon zich onderscheiden bij Katwijk. Als een keeper dat doet dan is de tegenstander vaak de betere ploeg. Die 0-0 is voor Katwijk een prima resultaat.'

'Ik ben het trouwens volledig eens met de woorden van Katwijk-speler Guus van Weerdenburg. Die zei dat het gat vorig seizoen tussen de koploper en nummer twee veel groter was. Toen werd de competitie op de laatste speeldag beslist. Daarmee slaat hij de spijker op zijn kop. Er komen de tweede competitiehelft nog genoeg wedstrijden waar AFC punten kan verliezen.'

Je was zelf bij VVSB tegen Barendrecht. VVSB ging aan de leiding de eerste helft, maar speelde een slechte tweede helft. Waar ging het mis voor de Noordwijkerhouters?

'Op het middenveld. Ze verloren de balans. De eerste helft ging het prima bij VVSB, maar Barendrecht zette het de tweede helft anders neer.'

'Het was een wedstrijd met twee gezichten. VVSB was de eerste helft beter en kwam terecht op voorsprong door Tommy Bekooij. De tweede helft zag je een ander Barendrecht. VVSB zit in de hoek waar de klappen vallen.'

Ik verwacht dat Erik Assink stopt Willem van Zuilen

Is daarom Wesley Goeman een welkome versterking?

'Het is fijn dat er een ervaren speler bijkomt voor VVSB. Ze gaan hem heel hard nodig hebben de tweede seizoenshelft.'

'Eric Meijers ga na afloop ook aan dat ze extra versterkingen nodig hebben. Zijn selectie is weer bijna helemaal fit. Mo El Osrouti is als enige geblesseerd. Die moet fit worden en kan gedurende de tweede seizoenshelft spelen.'

'Ze moeten wel een spits halen die als kapstok kan fungeren. Met alle respect voor Guido Pauw, dat is een goede voetballer, maar ik vind dat hij fysiek tekort komt. Dus daar moeten ze op inzetten.'

Dan een andere Erik. Assink, die zat afgelopen weekend ziek thuis. Hij was niet bij de wedstrijd tussen Quick Boys en SJC.

'Ja, ik zoek daar niets achter.'

Maar wat denk je dat hij gaat doen in de winterstop? Verlengen of stoppen?

'Erik loopt al een aantal jaar mee en als je ouder wordt merk je dat andere dingen belangrijker worden; zoals mensen om je heen. Logisch dat Assink daar meer mee bezig is. Ik verwacht dat hij stopt.'

Wie zou hem moeten opvolgen?

'Ik denk dat John Blok een goede trainer zou zijn voor Quick Boys. John haalt jaar in jaar uit alles uit zijn team.'

'Hij heeft in het verleden natuurlijk ook al gewerkt op Nieuw Zuid en dat huwelijk is gestrand. Soms moet je een huwelijk een tweede kans geven.'

'Sjaak Polak zou ook een goede trainer zijn. Hij heeft samengewerkt met de huidige assistent-trainer Derek van der Plas. Dat was een prima koppel. Ze waren bij Quick Boys heel tevreden over hem. Dat zijn de eerste twee namen die in mij opkomen.'

De positie van Sjaak Polak bij SJC is inmiddels ingevuld. Wat weet je over Florian Wolf?

'Niet veel. Ik heb hem als vriend op Facebook en weet dat hij trainer is bij Legmeervogels. Daarvoor zat hij bij DFC, Volendam onder 19 en was hij assistent bij Katwijk. Hij is jong en ambititieus.'

Dan even nog over ADO Den Haag. Ze winnen van Willem II met een goed spelende Tom Beugelsdijk in de basis. Zorgt Beugelsdijk voor wat extra’s?

'Tommy is altijd een basisspeler. Als hij op de bank zit is hij een basisspeler die even niet speelt.'

'Net als Lex Immers. Ik ben blij dat Lex twee keer scoort. Hij komt tegenwoordig niet vaak meer in de positie dat hij twee keer doel kan treffen. Dus die doelpunten zijn mooi voor hem. Als Lex in de zestien komt is hij altijd gevaarlijk. Het was een welkome overwinning en een tiende plaats is prima.'

'Het is wel typisch ADO dat er echte Hagenezen in de selectie zitten. Die hebben ze nodig voor de herkenbaarheid. Zwinkels is ook zo’n jongen. Natuurlijk niet opgeleid bij ADO, maar hij zit er al jaren.'

'Wij praten nu soms nog over Aad Mansveld en Lex Schoenmaker. Over dertig jaar wordt er over Immers en Beugelsdijk gesproken.'

Wil je verder nog iets kwijt Willem?

'Jazeker, een pluim voor de beleidsbepalers bij FC Lisse. Na een valse start zijn ze rustig gebleven. Ze hebben het vertrouwen gehouden in Robbert de Ruiter en dat betaald zich nu uit. Hij heeft geen moment ter discussie gestaan.'

‘Nu winnen ze veel wedstrijden. Afgelopen weekend de lastige uitwedstrijd bij DOVO.'

'Het is net als bij Westlandia vorig seizoen. Die hielden ook vertrouwen in de trainer. Westlandia verlengde toen het zo slecht ging zelfs het contract met Edwin Grünholz.'

'De Ruiter heeft de rust bewaard en de mensen bij FC Lisse ook. Nogmaals: dikke pluim voor de beleidsbepalers daar.'

