Geen late snack meer voor stappers in Alphen

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een patatje oorlog, frikandel special of broodje shoarma, veel mensen lopen na een avond stappen graag een snackbar binnen. Als het aan de Alphense burgemeester Liesbeth Spies ligt sluiten snackbars en shoarmatenten al om 1.30 uur de deuren. Dit meldt mediapartner Studio Alphen.

Zoals het er nu naar uitziet zullen snackbars en shoarmatenten in Alphen aan den Rijn niet later openblijven dan 1.30 uur. Burgemeester Liesbeth Spies vindt het draagvlak voor 'nacht-fastfoodhoreca' onvoldoende.

Uit onderzoek blijkt dat zo'n 80 procent van het uitgaanspubliek wel degelijk behoefte heeft om iets te eten na het uitgaan. Maar omwonenden en ondernemers zijn bang voor overlast. Zestig procent van de ongeveer 150 omwonenden is tegen het langer openblijven van late eettenten.



Niet genoeg snackbars om de drukte aan te kunnen

Volgens Spies zijn er maar twee fastfoodondernemers die überhaupt open willen blijven na 1.30 uur. Dat is volgens haar niet genoeg om de drukte tussen 3.00 en 4.00 uur aan te kunnen. Naar langere openingstijden voor discotheken en kroegen heeft de CDA-burgemeester ook geen oren. Volgens Spies zou dat negatieve gevolgen hebben op de leefbaarheid en veiligheid in de uitgaansstraten.

In januari gaat de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn in gesprek over dit onderwerp.

