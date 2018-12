Mishandelde agent Damien roept feestgangers op: 'Zie de mens achter het uniform'

LEIDEN - De Leidse agent Damien deed maandagavond een oproep in talkshow RTL Late Night voor zijn collega's die met de jaarwisseling de straat op gaan. Hij vroeg feestvierders, ook al zijn ze onder invloed, 'de mens achter het uniform te blijven zien'. Hij werd zelf afgelopen jaarwisseling zo ernstig mishandeld in Leiden dat hij sindsdien niet meer op straat werkt als agent.

'Ik kom om te helpen, dat is altijd de insteek' zei hij. Dat deed hij ook afgelopen jaarwisseling toen hij met zijn collega ingreep bij een vechtpartij op de Lange Mare in Leiden. Hij en zijn collega redden mogelijk het leven van een 23-jarige man, die belaagd werd. Kok moest dat bekopen met een gecompliceerde beenbreuk.



De agent gaf een carrière op als leraar om bij de politie aan de slag te gaan. 'Ik ben bij de politie omdat ik hulpverlener wilde zijn.' Of dat in de toekomst nog mogelijk is, is nog maar de vraag. Bij de beenbreuk scheurde een zenuw, waardoor Kok altijd pijn heeft en niet meer kan rennen. Hij vertelt in het proces te zitten om afgekeurd te worden.



Vrijspraak voor verdachte

Afgelopen vrijdag werd de verdachte van de mishandeling, de 19-jarige Ali H. vrijgesproken. Ondanks een herkenning door de agent twijfelde de rechtbank aan zijn verklaring: 'De rechtbank sluit niet uit dat de agent zich heeft vergist bij het herkennen van de verdachte.' Omdat er ook geen andere getuigen waren kon de rechtbank 'niet met voldoende mate van zekerheid vast stellen dat de verdachte degene was die de agent zwaar mishandeld heeft.'

Maandag maakte het Openbaar Ministerie (OM) bekend in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak.





