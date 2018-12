Barney op pijnlijke wijze uitgeschakeld op WK darts

DEN HAAG - Raymond van Barneveld is door de nummer 108 van de wereld uitgeschakeld op het wereldkampioenschap darts. De Hagenees verloor in zijn eerste wedstrijd in het Londense Alexandra Palace met 2-3 van de Litouwse debutant Darius Labanauskas (1-3, 3-2, 2-3, 3-2, 0-3).

De voorbereiding van de Haagse darter op het duel was alles behalve rooskleurig. Hij was verkouden en voelde zich grieperig. 'Ik voel me niet echt lekker’, zei hij voorafgaand aan de wedstrijd in Ally Pally. ‘Mijn neus zit een beetje dicht en ik heb last van mijn keel. Ik stop er een paar pillen in en hopelijk gaat het goed komen.'

De eerste set ging verrassend naar Darius Labanauskas. Bij een 2-1 stand voor de Litouwer, miste Barney de dubbel twintig, waarna zijn tegenstander zijn dubbel wel raak gooide. Barney wierp de eerste set een gemiddelde van iets meer dan 79. Labanauskas zat ruim boven de honderd met drie pijlen.



Barney pakt de tweede set

De tweede set was spannend. Bij een 2-2 stand in legs was het uiteindelijk Barney die aan het langste eind trok. De vijfvoudig wereldkampioen gooide 72 uit met triple 20 en dubbel 6.

De derde en vierde set eindigden allebei in 3-2 in legs. Beide heren pakten een van die sets waardoor de stand 2-2 was en de vijfde sets uitsluitsel moest brengen wie er door mocht naar de volgende ronde.

'Darius verdiende de zege'

Die vijfde en beslissende set was slecht. Beide mannen misten veelvuldig hun dubbels. Labanauskas miste iets minder vaak dan Barney en kwam op een 2-0 voorsprong in legs. De Litouwer kreeg daarna drie matchdarts die allemaal naast gingen, maar de vierde gooi om de wedstrijd te winnen was wel raak. Die rake pijl betekende een vroegtijdig einde van het toernooi voor Van Barneveld.

'Darius verdiende de zege', beaamde Van Barneveld na de wedstrijd. 'Hij gaf me kansen, maar die kon ik niet benutten. Op dit moment heb ik hier geen woorden voor. Maar ik doe wat ik kan om volgend jaar terug te komen.'





De Zwaan en Meeuwisse

Eerder in het toernooi werden Jeffrey de Zwaan uit Leidschendam en Yordi Meeuwisse uit Poeldijk ook al uitgeschakeld. Hierdoor doen er geen regiogenoten meer mee aan het wereldkampioenschap in Londen.

