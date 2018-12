KAAG EN BRAASSEM - Een hardleerse automobilist moest in de nacht van maandag op dinsdag zijn auto inleveren op de N11.

De politie hield de bestuurder - een 26-jarige Rotterdammer - aan omdat hij nog 46 bekeuringen had openstaan. Daarnaast bleek de APK van zijn auto verlopen, was de auto niet verzekerd en was het kenteken geschorst. De auto is getakeld.