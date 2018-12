'Het is zeer reëel dat dit het laatste WK van Barney was'

DEN HAAG - Dartscommentator en -mastercaller Jacques Nieuwlaat houdt er ernstig rekening mee dat Raymond van Barneveld zijn laatste WK heeft gespeeld. Dat vertelde hij dinsdagochtend op Radio West. Van Barneveld verloor maandagavond zijn eerste wedstrijd van het WK.

De Litouwer Darius Labanauskas was met 3-2 te sterk voor de Hagenaar, die kort geleden bekendmaakte dat hij eind 2019 stopt als topdarter.

De nederlaag van 'Barney' verraste Nieuwlaat. 'Hij miste heel veel kansen. Normaal gesproken zou hij deze wedstrijd op routine over de streep moeten trekken, maar het ging echt he-le-maal mis. Met name in die laatste set. Hij kreeg daarin niet één of twee pijlen op zijn dubbel, maar een handvol pijlen! En dat ie-de-re leg.'



Grote gevolgen

Het is een nederlaag met grote gevolgen voor de positie van de Hagenaar op de wereldranglijst. 'Raymond heeft het afgelopen anderhalf jaar niet zo heel veel gespeeld. En als je niet zo heel veel speelt, is het gevolg - als je ook niet zo heel veel meer wint - dat je langzaam maar zeker gaat zakken op de ranking. Die is namelijk gebaseerd op de afgelopen twee jaar.'

'Twee jaar geleden bereikte 'Barney' hier nog de halve finale', vervolgt Nieuwlaat. 'Die punten moest hij dit jaar dus als het ware 'verdedigen' en dat is hem niet gelukt. Het gevolg is dat hij nu in een keer zakt naar plaats 26, minimaal. En er staan nog darters achter hem die hem ook nog kunnen inhalen.'



Eerst kwalificeren voor tv

Doordat de Hagenaar buiten de top zestien is gevallen, is hij niet meer automatisch geplaatst voor alle tv-toernooien. 'Dat heeft Raymond zijn hele carrière nog niet meegemaakt', weet Nieuwlaat. 'Hij komt nu in een situatie terecht, waarin hij kwalificaties moet spelen om zich weer te plaatsen voor tv-toernooien. Dat betekent dat hij nog meer zal moeten reizen. En we hebben allemaal gezien dat hij de laatste jaren steeds vaker klaagde over het drukke reisschema.'

Volgens de dartscommentator geen eenvoudige klus: 'Dit zal echt een heel lastige opgave worden. Maar doet hij dit niet, dan zal hij buiten de top-32 vallen en dan speel je niet meer op het WK. Dus... de kans is echt zeer reëel dat dit de laatste WK-wedstrijd ooit is geweest van Raymond van Barneveld.'



'Het wordt een heel zwaar jaar voor hem'

Toch beloofde 'Barney' enkele maanden geleden om er 'alles aan te doen om ook in 2019 op het wereldkampioenschap aanwezig te zijn'. Ook als dat zou betekenen dat hij vloertoernooien zou moeten gaan spelen.

'Als hij die gedachte nog steeds heeft, de knop nog één keer kan omzetten en er een jaar volledig voor wil gaan, dan heeft hij de kunde om het te halen. Maar dan wordt het wel een heel zwaar jaar voor hem. En ik durf eerlijk gezegd niet te zeggen of hij dat nog in zich heeft...'



Premier League

Nieuwlaat verwacht dat Van Barneveld ondanks zijn tegenvallende WK-avontuur van dit jaar wel een wildcard krijgt voor de nieuwe Prermier League. 'Maar misschien is dat juist hetgene wat hij niet zou moeten doen. Omdat dat hem heek erg vermoeit. Misschien doet hij er verstandiger aan nee te zeggen tegen die wildcard voor de Premier League en juist alle andere toernooien te gooien.'