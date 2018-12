OM: Net sluit zich rond verdachten aanslagen Delft, blijkt na reconstructie

DELFT - De zwarte Nike sporttas en een jachtgeweer die de politie vond bij de aanhouding van Michael B.(41) en Dean P. (23) werden ook gebruikt door de daders van aanslagen op coffeeshops in Delft op 17 mei. Dat blijkt dinsdag volgens het Openbaar Ministerie uit een reconstructie in de Breestraat in Delft afgelopen november.

Bij de coffeeshops, in de Peperstraat en de Breestraat, ontploften 's ochtends vroeg twee granaten. Door rondvliegende stalen balletjes raakte een voorbijganger gewond. Uit beelden blijkt dat er twee mannen bij betrokken waren die na de ontploffing vluchtten op een scooter.





In eerste instantie werd P. alleen verdacht van verboden wapenbezit en mocht hij in september tijdelijk de cel uit, omdat zijn vriendin zwanger was. Na de reconstructie werd P. weer opgepakt. Nu wordt hij ook verdacht van betrokkenheid bij de aanslagen. 'Het bewijs is alleen maar sterker geworden met het aantreffen van het geweer en de tas bij verdachte', zei de officier van justitie tijdens de zitting. Ook zou P. geprobeerd hebben zijn vriendin ervan te weerhouden een verklaring af te leggen bij de politie.



Verduisteren van auto's

Van B. was eerder al DNA aangetroffen op de handgranaten. Hij wordt ook nog verdacht van de verduistering van twee auto's. En van bezit van een granaat, die werd gevonden bij een huiszoeking van een huis in Rijswijk. De dagvaarding met de nieuwe verdenkingen kon dinsdag niet worden voorgelezen in de rechtbank, omdat de rechtbank hem te laat ontvangen had. Hierdoor loopt de rechtszaak mogelijk vertraging op.

Naast de sporttas werd bij een huiszoeking ook een paar Asics-sportschoenen gevonden die volgens het OM van verdachte P. zijn en gedragen werden door een van de aanslagplegers. P. ontkent dat de schoenen van hem zijn. Daarnaast voert het OM een aantal app-gesprekken rondom de aanslag op. Zo zou B. op zoek zijn geweest naar P. zo'n twaalf uur voor de aanslag. 'Hij had hem kennelijk nodig voor een bepaalde activiteit', aldus de officier van justitie. B. heeft een drievoudige moord in Scheveningen op zijn geweten waarvoor hij in 2002 werd veroordeeld tot zestien jaar cel en tbs met dwangverpleging. Zijn tbs eindigde twee jaar geleden.



In de zomer inhoudelijke behandeling

De rechtbank besliste dat beide verdachten vast blijven zitten tot de volgende zitting. Die staat gepland op 11 maart. Tot die tijd moeten nog acht verdachten gehoord worden. Het OM verwacht dat de zaak rond de zomer inhoudelijk behandeld kan worden. Dan zal ook een derde verdachte, Cathy H., terecht moeten staan.

