Servaas Stoop waarnemend burgemeester Zuidplas

ZUIDPLAS - Servaas Stoop wordt de waarnemend burgemeester van de gemeente Zuidplas. De commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, benoemt hem met ingang van 10 januari 2019. De huidige burgervader Gert-Jan Kats wordt burgmeester in Veenendaal. Begin 2019 begint de zoektocht naar een 'vaste' burgemeester.

De commissaris heeft, na overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad, besloten om tot aan het aantreden van de kroonbenoemde burgemeester een waarnemer te benoemen. De keuze is in goed overleg gegaan met de fractievoorzitters.

Na een gesprek over het gewenste profiel heeft de commissaris Servaas Stoop voorgesteld als kandidaat. De fractievoorzitters hebben met hem gesproken en kunnen zich vinden in de voordracht.



Ervaren burgemeester

Servaas Stoop is 56 jaar en beschikt over veel bestuurlijke ervaring. Sinds februari 2016 is hij waarnemend burgemeester in Korendijk, een gemeente die per 1 januari 2019 opgaat in de nieuwe gemeente Hoeksche Waard.

Daarvoor is hij ruim tien jaar burgemeester geweest van de toenmalige gemeente Dirksland. Daarnaast is hij sinds 1992 lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland.

