Prinses Beatrix opent themajaar 'Rembrandt & de Gouden Eeuw 2019' in Mauritshuis

DEN HAAG - Volgend jaar is het alweer 350 jaar geleden dat de beroemde schilder Rembrandt van Rijn overleed. Voor het Mauritshuis genoeg reden om samen met verschillende andere musea - waaronder de Lakenhal in Leiden - 2019 tot themajaar over de Hollandse Meester en de Gouden Eeuw uit te roepen. Prinses Beatrix zal dit op 30 januari 2019 feestelijk openen in het Mauritshuis.

Na de opening zal Prinses Beatrix de tentoonstelling 'Rembrandt en het Mauritshuis' bezoeken. Tijdens deze tentoonstelling toont het museum voor het eerst zijn gehele Rembrandt-collectie in één tentoonstelling. Daaronder bevinden zich diverse zelfportretten van de schilder en de beroemde 'anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp'. De tentoonstelling zal van 31 januari tot 15 september 2019 in het museum naast het Binnenhof te zien zijn.

In de Lakenhal viert men het themajaar met een tentoonstelling over de jonge Rembrandt. In deze tentoonstelling komt vooral het vroege werk van de in Leiden geboren schilder aan bod. 'Jonge Rembrandt' is te zien van 3 november 2019 tot en met 9 februari 2020.



Meer dan driehonderd werken

Rembrandt schilderde tijdens zijn leven meer dan driehonderd werken. Het beroemdste daarvan is ongetwijfeld 'De Nachtwacht' dat in het Rijksmuseum in Amsterdam hangt. Rembrandt leefde in de Gouden Eeuw, een tijd die bekend staat om zijn bloeiende handel en wetenschappelijke ontwikkelingen.





