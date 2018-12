Deel dit artikel:













Grote zorgen over bezuiniging erfgoedbeleid Wassenaar Huize Ivicke in Wassenaar | Foto: Heleen Ogier

WASSENAAR - Erfgoedvereniging Heemschut, het Cuypersgenootschap en de Nederlandse Tuinenstichting zijn ongerust over een plan om flink te bezuinigen op het erfgoedbeleid in de gemeente Wassenaar. In een gezamenlijke brief uiten ze dinsdag hun grote zorgen. Ze zijn bang voor de teloorgang van de unieke kwaliteiten en het bijzondere karakter van Wassenaar als Landgoed aan Zee en het ontstaan van meer dossiers als Huize Ivicke.

Het gaat volgens de plannen om een bezuiniging van bijna 70.000 euro. Daardoor wordt het volgens deze partijen enerzijds onmogelijk om de ambities, die de gemeente nog dit jaar heeft vastgesteld, uit te voeren. Anderzijds is het de vraag of Wassenaar haar wettelijke taken rondom cultureel erfgoed nog wel uit kan voeren na deze versobering. De erfgoedverenigingen schrijven in de open brief dat ze de gemeente Wassenaar goed in de gaten gaan houden en vragen zullen stellen over de uitvoering van de erfgoedvisie. 'Terugkeer naar de moeizame relatie lijkt dan onafwendbaar', staat te lezen. De verenigingen vragen de gemeente het voorgenomen besluit goed te overwegen. Bij de gemeente Wassenaar was dinsdag niemand bereikbaar voor commentaar. LEES OOK: Eigenaar Huize Ivicke Wassenaar staat bekend als 'krottenkoning'