Naakte blokfluitspeler 'vergiste zich in sterkte van drugs' en heeft spijt

DEN HAAG - Andrzej L. heeft dinsdag spijt betuigd in de rechtszaal. De 41-jarige Pool drong op 17 september onder invloed van drugs een huis binnen aan de Werkhovenstraat in de Haagse wijk Leyenburg. Hij zou daar een moeder en haar 16-jarige dochter hebben mishandeld, die lagen te slapen. Vervolgens sloeg hij het huis kort en klein om daarna naakt op het balkon blokfluit te gaan spelen.

'Het spijt me erg dat ik dat huis ben binnengegaan', zei L., die een brief had geschreven aan de slachtoffers. 'Dat ik schade heb aangericht. Dat ik mensen heb laten schrikken. Dat wilde ik niet. Het spijt me.' Ook beloofde L aan de slachtoffers dat ze hem nooit meer zouden zien.

Volgens zijn advocaat was L. 'volledig het spoor bijster', omdat hij zich had vergist in de sterkte van de Nederlandse speed. Toen L. het huis binnenging dacht hij dat er bekenden woonden. 'Ik was me er niet van bewust, ik heb een fout gemaakt. Ik heb vrijwillig drugs gebruikt. Ik wist niet dat het zo schadelijk was, ik ben de controle over mezelf verloren. Dat spijt me erg.' De Pool zegt dat hij na het incident nooit meer drugs heeft gebruikt.



'L. is niet verslaafd'

Volgens de advocaat van L., strafpleiter Michiel Kuyp, is L.dan ook niet verslaafd. Dat zou blijken uit een rapport van deskundigen. 'Als officier dat anders ziet, dan heeft hij het verkeerde beroep gekozen', zei Kuyp. Zijn client heeft psychosociale problemen, al is er geen stoornis vastgesteld. Hij is wel licht verstandelijk beperkt.

Andrzej L. is dakloos, hij heeft geen strafblad. Afgelopen juni veroorzaakte hij een ernstig verkeersongeluk in IJsland. Hij reed te hard en was onder invloed van speed. Ook was hij niet in het bezit van een rijbewijs, dat was eerder in Polen al ingetrokken na rijden onder invloed.



Gevraagd om uitlevering

IJsland heeft vanwege het ongeluk om de uitlevering van L. gevraagd. Zodra hij vrij zou komen in deze zaak, wordt hij naar uitleveringsdetentie gebracht. Of L. daadwerkelijk uitgeleverd wordt, is de vraag. 'In februari dient die zaak,' zegt zijn advocaat.

De advocaat van L. wilde dat de Pool zijn proces in vrijheid zou kunnen afwachten. 'Ik wil gewoon vrij zijn, geld verdienen, mijn dromen verwezenlijken. Er is geen vluchtgevaar, want ik kan nergens heen', zei L. tegen de rechter toen hij het laatste woord kreeg.



'Geen reden voor vrijlating'

Het Openbaar Ministerie (OM) wilde dat L. in de cel zou blijven. 'Slaan met een honkbalknuppel is een poging doodslag. Er is geen geen reden om hem voorlopig vrij te laten', zei de officier van justitie. De rechter besliste dat L. voorlopig vast blijft zitten. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland op 30 januari.

