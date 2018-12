Partij voor de Dieren wil ook ballonnen-verbod in Den Haag

DEN HAAG - Het oplaten van heliumballonnen moet ook in Den Haag worden verboden. Daarvoor pleit de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad. De partij wil dat het gemeentebestuur met een voorstel voor zo'n verbod komt.

Fractievoorzitter Robert Barker verwijst naar Den Bosch. Daar besloot de gemeenteraad eerder deze maand dat er geen heliumballonnen meer mogen worden opgelaten nadat de landelijke VVD daar 500 ballonnen de lucht in liet gaan. Dit was een ludiek bedoelde actie na de kritiek op de proefballonnen die de fractieleider in de Tweede Kamer, Klaas Dijkhoff, afgelopen tijd lanceerde.

Ook in veel andere gemeenten is het al verboden om ballonnen op te laten. In Amsterdam is de maatregel al sinds 2015 van kracht, ook na een voorstel van de Partij voor de Dieren. Volgens Barker is een dergelijk verbod nodig omdat volgens hem 'ballonnen, linten en plastic stokjes allemaal zwerfvuil in wording zijn'. Het raadslid: 'De resten zijn zelfs gevaarlijk voor dieren, die erin kunnen stikken.'



Biologische ballonnen

Biologisch afbreekbare ballonnen zijn volgens Barker geen oplossing. 'Die breken nog steeds traag af en zorgen dus gedurende die jaren voor vervuiling van de openbare ruimte. Ook kunnen dieren hier nog net zo gemakkelijk in stikken.'

De gemeente Den Haag laat zelf al sinds twee jaar geen ballonnen meer op tijdens evenementen. Dat nadat de toenmalige fractievoorzitter van de PvdD, Christine Teunissen, zich had geërgerd aan een feestje ter gelegenheid van de opening van een nieuwe fontein op het Anna van Buerenplein, waarbij ballonnen de lucht in gingen. Het college van burgemeester en wethouders erkende toen dat de resten schadelijk zijn voor dieren en tot een toename van zwerfvuil leiden.