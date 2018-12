Deel dit artikel:













Heiltje viert voor het eerst kerst zonder haar man: 'Hij overleed drie weken geleden plotseling' Foto: Omroep West

DEN HAAG - Ze kan het nog steeds niet begrijpen. Ze hadden het zo leuk samen en ineens is hij er niet meer. ‘Mijn man fietste nog 50 kilometer per dag, maar hij kreeg een bloedprop in zijn darmen en diezelfde avond is hij overleden.’

Ze vertelt Johan Overdevest wat er die dag gebeurde en wat dat voor haar betekent. ‘Vooral ’s avonds is het stil en dan voel ik me eenzaam.’ Johan staat net daarvoor onverwachts bij Heiltje aan de deur met een kerstpakket. Hij is naar haar toegestuurd door Guanita, die hij tegenkwam in winkelcentrum Mariahoeve. Guanita hoefde niet lang na te denken toen Johan haar vroeg wie er volgens haar wel wat extra aandacht verdient in deze donkere decembermaand: ‘Ik werk met jongeren in wijkcentrum Mariahoeve, maar Heiltje komt vaak even buurten. Dan zegt ze iedereen gedag en gaat dan weer naar huis’.

Verrassing Het is voor Heiltje dan ook een grote verrassing als Johan onverwachts bij haar voor de deur staat met een kerstpakket. Deze week verrast Omroep West dagelijks iemand die te vaak alleen is met een pakket en de woorden ‘Ik denk aan jou’. Een klein gebaar, maar vaak van grote betekenis voor mensen die zich eenzaam voelen. Van 17 tot en met 22 december is ‘Ik denk aan jou’ dagelijks te zien op de site en de app van Omroep West en op zaterdag 22 december is er ook een tv-uitzending van ‘Ik denk aan jou’ met bijzondere ontmoetingen op TV West.