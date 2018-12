30 jaar na de Haagse cellenbrand: 'Kerst is nooit meer hetzelfde'

DEN HAAG - Het is 25 december 1987. De brandweermannen van kazerne Archipel in Den Haag staan op het punt aan te schuiven voor het kerstdiner. Het alarm gaat voor een brandmelding in het naastgelegen hoofdbureau van de politie. De bemanning van de tankautospuit Burgemeester van Karnebeeklaan rukt uit voor een brand, die de geschiedenisboeken in zal gaan als de 'cellenbrand van 1987'.

Als de zes brandweermannen aankomen bij het hoofdbureau van politie, blijkt het om een brand te gaan in het cellencomplex. Het is lastig doorkomen voor de brandweermannen, ze moeten via deuren en sluizen. De brand heeft een fatale afloop voor twee arrestanten en twee brandweercollega’s; Fred la Haye en René de Ruiter. Het is inmiddels 30 jaar geleden dat de fatale brand plaatsvond.

Ditta Kramer, weduwe van René de Ruiter, kan het zich nog als de dag van gisteren herinneren. 'Ik was onze dochter Marlous aan het voeden toen er 3 mannen voor de deur stonden. Ze vroegen of ik wilde gaan zitten, toen wist ik dat het helemaal mis was', vertelt Ditta.



Documentaire 'Zwarte Kerst - De cellenbrand van 1987'

In de documentaire 'Zwarte Kerst', gemaakt door documentairemaker Arbel Eshet, laat brandweer Haaglanden zien hoe dit incident nog in het geheugen van de organisatie gegrift staat. Nabestaanden en (oud) collega's vertellen hun ontroerende verhaal. 'Zwarte Kerst' wordt woensdag 19 december vanaf 17.00 uur uitgezonden op TV West en is na uitzending online terug te zien.