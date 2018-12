Grote zoekactie naar vermist meisje (14) dat niet op school aankwam

NAALDWIJK - De politie is op zoek naar een vermist meisje van 14 jaar oud uit Poeldijk. Ze kwam dinsdagochtend niet aan op haar school aan de Professor Holwerdalaan in Naaldwijk. De politie maakt zich zorgen, zegt een woordvoerder.

Het meisje zou 's ochtends vanuit haar ouderlijk huis in Poeldijk naar het ISW Hoogeland vertrokken zijn. Maar ze kwam daar niet aan. De politie heeft geen idee waar ze is. Er wordt al een paar uur gezocht en daarbij is inmiddels ook een politiehelikopter ingezet. Ook kijken alle politieauto's in de buurt naar haar uit, zegt een woordvoerder.

Het gaat om een blank meisje van ongeveer 1 meter 60 met een normaal postuur. Ze heeft lang blond haar en draagt een zwarte spijkerbroek en een kort zwart jasje. Daaronder draagt ze een lichtblauwe trui. Het meisje heeft roze 'Superstar' schoenen aan.