Sjaak Bral alleen nog op zaterdag bij Radio West

Sjaak Bral in de studio van Radio West (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - Sjaak Bral zal met zijn programma Broodje Bral vanaf 1 maart volgend jaar verhuizen naar de zaterdagmiddag. Nu is hij elke werkdag te horen tussen 12.00 en 14.00 uur, maar door een te drukke agenda wordt dat te veel. Hij zal binnenkort op de zaterdagen te horen zijn, maar wel op hetzelfde tijdstip.

Omroep West is blij dat Bral en zijn humor verbonden blijven aan de zender. Wie hem gaat opvolgen op werkdagen tussen 12.00 uur en 14.00 uur is niet bekend. Ook is nog onduidelijk wat voor soort programma er terugkomt.

Voorlopig kunnen de fans nog even vooruit. De Haagse grappenmaker zal tot en met 22 februari 2019 doordeweeks te horen zijn op Radio West.