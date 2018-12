Vijf euro buitgemaakt tijdens beroving 78-jarige man in Den Haag

DEN HAAG - Een 78-jarige man uit Den Haag is het slachtoffer geworden van een gewapende beroving. Twee mannen bedreigden hem met een vuurwapen en een mes. De buit is slechts vijf euro. Er zijn bewakingsbeelden van de twee verdachten.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 18 december. Meer zaken zijn hier vinden.

Het slachtoffer fietst op donderdag 8 november rond 2.10 uur over de Loosduinseweg in Den Haag. Plotseling komen er twee mannen op hem af rennen. Eén van hen schopt tegen de achterkant van de fiets van de man, zodat die wel moet stoppen.

Hij wordt bedreigd met een vuurwapen en een mes en moet geld afgeven. De man heeft maar vijf euro bij zich en daarmee gaan ze twee er vandoor. Een getuige gaat achter ze aan. Ze rennen via de Gaslaan en de Darwinstraat naar de skatebaan aan de Jan Krosstraat. Vanaf daar ontbreekt elk spoor van de mannen. Mogelijk heeft u ze daarna nog ergens gezien.



Bewakingsbeelden

De verdachten zijn gefilmd door verschillende camera’s. Uiteraard wil de politie weten wie het zijn, maar er worden ook een aantal getuigen gezocht. Onder andere de man die het slachtoffer heeft geholpen en daarna achter de verdachten aan is gegaan.

Vlak voor de straatroof liep een man met dreadlocks op de plek van de beroving. De politie sluit niet uit dat ook hij is beroofd of dat de daders een poging hebben gedaan. Daarom wil de recherche graag met hem in contact komen.



Herkent u de mannen?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem