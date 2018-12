Vrouwen versturen doos vol illegaal vuurwerk per post

DEN HAAG - De douane in Den Haag heeft een doos vol illegaal vuurwerk onderschept, dat per luchtpost naar de Verenigde Staten moest worden verstuurd. De doos is door twee vrouwen afgegeven bij een verzendpunt van PostNL in Rotterdam. De politie wil graag weten wie de vrouwen zijn.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 18 december. Meer zaken zijn hier vinden.

Het pakket is op 5 november afgegeven bij Primera in winkelcentrum Zuidplein in Rotterdam. Bij een reguliere controle is de doos twee dagen later onderschept in Den Haag. De politie benadrukt dat het verzenden van vuurwerk via de post levensgevaarlijk en strafbaar is.

Op het pakket stond wel een afzender genoemd, maar dit blijkt een naam en adres van iemand anders. Daarnaast werd als inhoud kerstversiering en tijdschriften opgegeven. De politie gaat er daarom vanuit dat de vrouwen wisten dat het pakket illegaal verstuurd werd.



Herkent u de vrouwen?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem