'Medeverdachte moet hebben vermoed wat bedreiger Wilders van plan was'

DEN HAAG - Een medeverdachte moet volgens de politie hebben vermoed wat de aangehouden 26-jarige Pakistaan, die wordt verdacht van het bedreigen van PVV-leider Geert Wilders, van plan was. Mogelijk heeft hij hem geholpen. Dat zegt de politie in het opsporingsprogramma Team West. Daarin zijn beelden getoond van de man die wordt gezocht als medeverdachte. De beelden zijn dinsdagavond ook te zien in Opsporing Verzocht.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 18 december. Meer zaken zijn hier vinden.

De 26-jarige Pakistaan is op 28 augustus op het centraal station in Den Haag aangehouden, nadat hij een dag eerder een filmpje op Facebook zou hebben geplaatst. Daarin dreigde hij Geert Wilders te vermoorden of een aanslag te plegen op de Tweede Kamer. Dat deed hij in het Urdu, een taal die in Pakistan wordt gesproken.

De man was vlak ervoor vanuit Frankrijk naar Nederland gekomen. Volgens de politie was er gezien zijn reisbewegingen door Nederland een reële kans dat hij de dreigementen ging uitvoeren. De verdachte zit nog vast. Het Openbaar Ministerie beschuldigt hem van bedreiging met een terroristisch oogmerk, voorbereidingshandelingen voor moord met een terroristisch oogmerk en opruiing.



'Mogelijk hulp gehad'

'We hebben reden om aan te nemen dat deze man vermoedelijk niet alleen heeft gehandeld en mogelijk hier in Nederland hulp heeft gehad. Op beelden zien we dat hij contact heeft gehad met een man die met hem per trein van Den Haag naar Amsterdam is gereisd. We gaan er vanuit dat deze man in ieder geval moet hebben vermoed wat de aangehouden Pakistaanse verdachte van plan was, en hem mogelijk heeft geholpen', zegt een politiewoordvoerder.

De medeverdachte is op maandag 27 augustus gefilmd op station Amsterdam Sloterdijk, samen met de al aangehouden man. Hij is ook te zien op beelden uit de Grote Marktstraat in Den Haag. De politie zegt niet te weten of de man in Nederland woont, of net als de 26-jarige Pakistaan hier naartoe is gekomen. Tips over zijn identiteit en zijn huidige verblijfplaats zijn welkom.



Belangrijke getuige

Daarnaast wil de politie graag in contact komen met een mogelijk belangrijke getuige. Die man zou mogelijk op 27 augustus op station Den Haag Centraal hebben gesproken met de 26-jarige Pakistaan.

'We zijn benieuwd wat deze getuige zich nog van de verdachte kan herinneren, en daarom hopen we dat hij zich met spoed bij ons meldt', zegt een politiewoordvoerder. Vanwege zijn privacy is de getuige onherkenbaar gemaakt.



Heeft u informatie voor de politie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem