Nieuw leven voor oude traditie: drive-in voor gevulde kalkoenen

MONSTER - Er gaat niets boven een gevulde kalkoen op een feestelijke gedekte kersttafel. Dat vonden Duco Tuinenga en Cor Holtman uit 's-Gravenzande ook. Daarom blazen zij komende zaterdag en zondag de Westlandse traditie van gevulde kalkoenen verkopen nieuw leven in. Voor de aankoop hoeven liefhebbers niet eens de parkeerplaats af.

Tot aan begin van de eeuw liep de verkoop van gevulde kalkoenen van slager Piet van Veen als een trein. Op de parkeerplaats konden bewoners van Monster zijn gevulde kalkoenen met geheim recept vlak voor de kerst inslaan. 'Iedereen hier weet nog wel tot wat voor taferelen de verkoop in Monster destijds leidde', vertelt Duco Tuinenga.

Bijna twintig jaar later wordt de traditie nieuw leven ingeblazen. Tuinenga: 'Het idee ontstond in de kroeg. Vervolgens zijn we gaan bellen. Cor heeft veel contacten in de vleeswereld en zodoende kwamen we terecht bij een importeur die de kalkoenen kan leveren. Ze komen uit Frankrijk.'



Nieuw recept voor de vulling

Piet van Veen had een geheim recept voor de vulling die in zijn kalkoenen ging. 'Wij hebben overlegd met de leverancier en met een chefkok en zo is er een vulling uitgekomen' vertelt Cor Holtman. Op de parkeerplaats van de plaatselijke tuincentrum wordt een straatje gemaakt met stalletjes en kerstbomen. Ook komt er een man in een kalkoenpak het verkeer regelen.

De heren raden wel aan de kalkoen vantevoren online te bestellen. Zo weten mensen zeker dat ze niet misgrijpen. Natuurlijk is er rekening gehouden met mensen die op het laatste moment toch een kalkoen willen aanschaffen.



Kalkoenen voor het goede doel

Van elke verkochte kalkoen gaat er een euro naar het goede doel. Holtman: 'De vaders van twee van mijn beste vrienden zijn de afgelopen jaren kort na elkaar overleden aan ALS (zenuw- en spieraandoening), dus vandaar deze keus.'

Mocht het evenement een succes zijn doen de ondernemers het volgend jaar over. Dan misschien met een podium en live muziek.

