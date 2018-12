Lichtjesavond in Delft moet op de schop: evenement dreigt anders te verdwijnen

DELFT - De organisatie van het jaarlijkse festijn rond de kerstboom op de Grote Markt in Delft komt er financieel niet uit. Lichtjesavond, het grootste evenement van het jaar, kost meer dan het opbrengt. Het moet dus anders. De vraag is alleen hoe.

Zo'n 30.000 tot 40.000 bezoekers zagen de kerstboom vorige week in Delft aangaan. Panden langs de grachten zijn prachtig verlicht en bezoekers worden getrakteerd op een show met muziek, dans en eten en drinken. Het lichtjesfeest van het jaar lijkt in het water te vallen als de organisatie er niet uitkomt.

Grootste kostenpost van het 200.000 euro kostende evenement is bijvoorbeeld de beveiliging. De gemeente Delft draagt ook bij, maar het grootste deel moet ergens anders worden gehaald. Bij de ondernemers bijvoorbeeld. Ondernemer Dirk Wijtman staat positief tegenover het evenement: 'Evenementen zijn belangrijk voor Delft. Als we vier keer per jaar een leuke evenement hebben waardoor Delft landelijke bekendheid heeft, krijgen we door het jaar heen meer publiek naar de stad toe. En die zien dat het hier gezellig is.'



De organisatie tast nog in het donker

Guy Verbeek van de organisatie weet nog niet wat er uit de gesprekken in januari komt rollen: 'We moeten echt even gaan kijken. Gaan we naar een Lichtjesavond 2.0 toe, een nieuwe variant van Lichtjesavond? Of willen we Lichtjesavond in de huidige vorm willen behouden? Dan is de vraag hoe we daar een goed financieel dekkingsplan voor krijgen.'

LEES OOK: Lichtjesavond betekent start van de kerstdagen in Delft