Groen licht voor verkoop Eneco

DEN HAAG - Eneco gaat in de verkoop. De aandeelhouders, de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van de Eneco Groep zijn daarmee akkoord gegaan. Ook de Centrale Ondernemingsraad heeft een positief advies gegeven. Eneco wordt via een veiling met meerdere rondes verkocht

De aandelen van Eneco zijn in handen van 53 gemeenten. Den Haag is een van de grootaandeelhouders. De gemeente heeft een belang van 16,55 procent in het energiebedrijf. De verkoop kan de stad naar schatting een paar honderd miljoen euro opleveren.

Het Haagse college van Hart voor Den Haag/Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks heeft in het coalitieakkoord afgesproken dat het de aandelen van Eneco zal gaan verkopen. Met het bedrag dat de verkoop oplevert willen de partijen duurzaamheids- en bereikbaarheidsplannen financieren. Het is een breuk met de vorige gemeenteraad. Eind oktober 2017 stemde een meerderheid van de toenmalige Haagse gemeenteraad nog tegen de aandelenverkoop.



Zorgvuldig

Adriaan Visser, wethouder in Rotterdam en voorzitter van de aandeelhouderscommissie is tevreden met de beslissing om te verkopen. Visser: 'De aandeelhoudende gemeenten zijn blij dat alle betrokken partijen er nu echt klaar voor zijn om Eneco te verkopen en dat er overeenstemming bestaat over de manier waarop. Dit besluit en de afspraken die over het verdere verkoopproces zijn gemaakt, zijn de uitkomst van een zorgvuldig en gezamenlijk traject met aandacht voor de duurzame strategie en de overige belangen van alle stakeholders. We gaan op deze zelfde manier verder. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat deze stap leidt tot een mooie toekomst voor Eneco'.

Over de waarde die het bedrijf kan opleveren wilde een woordvoerder van Eneco niets zeggen. Ook over wat voor bedrijven Eneco verwacht dat er mee gaan bieden, wilde de zegsman niet kwijt.Eneco en de aandeelhouders gaan tijdens de biedingsstrijd onder meer kijken naar het geboden bedrag en of de bieder dat ook kan opbrengen. Ook behoud van werkgelegenheid en het voortzetten van de duurzame koers van het energiebedrijf zijn belangrijk.



Zorgen

Een deel van de oppositie in Den Haag heeft zich altijd verzet tegen de aandelenverkoop omdat de duurzame koers van Eneco in de knel zou kunnen komen. Bovendien vrezen de partijen dat de arbeidsomstandigheden van het personeel van Eneco er op achteruit kunnen gaan.

Oppositiepartij PvdA in Den Haag is dan ook bezorgd over de verkoop van Eneco. 'Op geen enkele wijze heeft de raad kunnen meepraten over de verkoopvorm waarover nu een besluit naar buiten is gebracht', zegt PvdA-fractievoorzitter Balster. 'Het gaat om vele miljoenen, waarvan het stadsbestuur een groot deel van de ambities voor wonen, OV en duurzaamheid afhankelijk heeft gemaakt. Je mag dan niet om het hoogste orgaan van de stad heen werken. Wij hebben hier nul komma nul over te zeggen gehad. Dit is ondemocratisch en onfatsoenlijk.'



Risico

Ook de ChristenUnie/SGP is niet te spreken over de verkoop. 'Het was al niet slim om Eneco te willen verkopen in deze fase van de energietransitie, maar nu wordt er ook nog eens voor gekozen om Eneco via een veiling te verkopen. Met als risico dat een fossiel bedrijf van dichtbij of veraf de nieuwe eigenaar van ons duurzame energiebedrijf wordt', zegt fractievoorzitter Pieter Grinwis van de CU/SGP. 'Je moet er toch niet aan denken dat Shell, of nog erger het Russische Gazprom of een of andere Arabische oliesjeik of Chinese multinational het voor het zeggen krijgt bij dit voor onze duurzame energievoorziening cruciale bedrijf. Maar ook al komt er een mooi bedrijf uit de bus rollen, dan nog blijft de vraag waarom niet voor een beursgang is gekozen? Er ligt immers een prachtige kans om van Eneco een echt volksaandeel te maken en Eneco van ons te laten blijven.'

Het verkoopproces gaat komend voorjaar van start. Eneco verwacht dat het traject de rest van 2019 in beslag zal nemen en dat de verkoop pas in 2020 rondkomt.