Hoge Raad: veroordeling definitief voor man die eigen vrouw in stukken zaagde

ALPHEN AAN DEN RIJN - De man van Gosia Orszulik, die vorig jaar in hoger beroep werd veroordeeld voor het doden van zijn vrouw, moet zijn straf definitief uitzitten. De echtgenoot was na de uitspraak van bijna twaalf jaar cel in cassatie gegaan, maar de Hoge Raad ziet geen reden om de zaak te gaan behandelen.

De veroordeelde Maciej werd veroordeeld voor doodslag op zijn vrouw in mei 2013. Haar lichaam werd later in stukken teruggevonden. Maciej O. heeft de moord op zijn vrouw altijd ontkend. Wél heeft hij toegegeven dat hij zijn vrouw - na haar overlijden - in stukken heeft gezaagd en de lichaamsdelen heeft verborgen op meerdere plekken.

Gosia en Maciej lagen in die tijd in scheiding. Maciej verklaarde dat hij ruzie kreeg met zijn vrouw in de slaapkamer en dat hij daarna op de bank in de woonkamer heeft geslapen. Toen hij de volgende ochtend wakker werd, lag Gosia dood op bed. Naar eigen zeggen zaagde hij haar in een paniekreactie in stukken.

