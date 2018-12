Deel dit artikel:













Simone (60): ‘Ik heb geen familie, geen kinderen, ik heb helemaal niemand’ Simone kreeg Johan Overdevest op bezoek | Beeld: Omroep West

DEN HAAG - Simone laat haar tranen de vrije loop als Johan Overdevest haar thuis bezoekt. Het huis van Simone is een kamer van drie bij drie meter met een klein keukentje in een Haags verzorgingshuis. Niet dat Simone verzorging nodig heeft, maar dit is de enige woonruimte die ze kon vinden.

Simone woonde tientallen jaren in Spanje en keert na een voor haar vervelende relatie terug naar Nederland. Met twee koffers en haar huisdieren komt ze aan in Den Haag en vindt uiteindelijk woonruimte in een Haags verzorgingstehuis. Ze heeft dan weliswaar een dak boven haar hoofd, maar voor Simone is het een deprimerende omgeving om te wonen. Het is nauwelijks mogelijk contact te maken met de dementerende ouderen die er wonen en Simone ziet wekelijks de rouwauto’s voor de deur staan. Contact





Simone doet er alles aan om weer een netwerk op te bouwen in Den Haag, maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. ‘Veel mensen zijn druk en hebben geen tijd. Ik ben wel bij een aantal initiatieven in de stad geweest die mensen bij elkaar brengen, maar die zijn toch vaak gericht op eenzame ouderen en daar vind ik moeilijk aansluiting, want zelf ben ik nog niet oud.’ Ze vervolgt emotioneel: ‘Ik heb geen familie, geen kinderen, ik ben alleen. De verrassing is dan ook groot als Joke binnenkomt, de vrouw die Johan naar Simone heeft gestuurd. Simone en Joke kennen elkaar via ‘Vraag elkaar’, een initiatief waar mensen momenten van geluk met elkaar delen. Joke geeft aan de band met Simone sterker te willen maken en door alle tranen heen verschijnt er een mooie lach op het gezicht van Simone. Ik denk aan jou





