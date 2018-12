Stem nu! Wie heeft het mooiste Kersthuis aller tijden?

REGIO - Terwijl heel Nederland zich afgelopen zomer opmaakte voor een hittegolf waren onze kersthuisfinalisten al druk bezig met hun Kersthuis. Want voor hen is het eigenlijk het hele jaar door Kerst. Maar wie heeft het mooiste Kersthuis aller tijden? Dat bepaal jij!

Al bijna 20 jaar wordt op TV West gestreden om de titel ‘mooiste Kersthuis van de regio’. En in al die jaren zijn er heel wat bijzondere exemplaren voorbij gekomen. Dit jaar nemen de vijf meest memorabele kersthuizen het tegen elkaar op. Justin Verkijk zoekt de oude winnaars op, die er dit jaar natuurlijk nog een extra schepje bovenop hebben gedaan.

Game of Thrones

Zo zien we de Haagse Marijke met haar Game of Thrones Kersthuis. En Rinus die zijn huis dit jaar versiert als eerbetoon aan zijn overleden vrouw. Oud-winnares Wilma maakt ook dit jaar weer alle kerstversiering met de hand en een andere oude bekende van het Kersthuis, Angela, is trots op haar bomvolle Kersthuis met Charles Dickens-dorp. De Zoetermeerse Ray en Vincent zitten midden in een verbouwing, maar niets houdt hen tegen om flink uit te pakken met Kerst.

Maak kennis met de kandidaten:



Stemmen

Maar wie verdient de trofee ‘Mooiste Kersthuis aller tijden’? Wordt het Marijke, Rinus, Wilma, Vincent & Ray of het prachtige kersthuis van Angela? Dat bepaal jij! Stem op jouw favoriete Kersthuis en wie weet maak jij kans op een goodiebag van Omroep West met onder andere 4 kaarten voor het Kerstcircus. Wil je meer van de kersthuizen zien? 'Het Kersthuis - The Best Of' is iedere werkdag na het TV West Nieuws te zien. Op zondag 23 december kun je live via onze Facebookpagina meekijken naar de bekendmaking van de winnaar.