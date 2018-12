Dit is het vermiste meisje uit Poeldijk

POELDIJK - De politie heeft een foto vrijgegeven van de 14-jarige Iris Haaring uit Poeldijk. Het meisje wordt sinds dinsdagmorgen vermist. Ze vertrok van huis en is niet op haar school in Naaldwijk aangekomen.

Het gaat om een blank meisje van ongeveer 1 meter 60 met een normaal postuur. Iris heeft lang blond haar en draagt een zwarte spijkerbroek en een kort zwart jasje. Daaronder draagt ze een lichtblauwe trui. Het meisje heeft roze 'Superstar' schoenen aan.



Bij de zoektocht naar het meisje werd dinsdagmiddag ook een politiehelikopter ingezet. De politie maakt zich zorgen, zegt een woordvoerder. Ook op haar school ISW Hoogeland leeft men mee met de vermissing. 'We hebben goed contact met de politie en de ouders. We hopen van harte dat ze hun kind terug krijgen. We leven ontzettend mee hier', laat directeur Versloot weten aan Omroep West.

