POELDIJK - Het 14-jarige meisje uit Poeldijk dat sinds dinsdagmorgen werd vermist, is weer thuis. Dat meldt de politie.

Het meisje was naar school vertrokken, maar kwam daar niet aan. Waar ze is geweest en wat ze heeft gedaan, wordt nu onderzocht, zegt een woordvoerder van de politie. 'We zijn heel blij dat ze terug is.'

