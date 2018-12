Kwekers Bollenstreek doen het goed: 'We sluiten het jaar met een dikke lach af'

NOORDWIJKERHOUT - In tegenstelling tot agrariërs in de rest van het land hebben bloembollentelers in de Bollenstreek het afgelopen jaar redelijk goed geboerd. Met name door de extreme droge zomer daalden de inkomsten in de landbouw aanzienlijk, maar doordat in de Bollenstreek geestgronden liggen, is de schade daar erg meegevallen. 'We sluiten het jaar met een dikke lach af', zegt bollenkweker John van der Slot.

Gemiddeld daalde het inkomen van boerenbedrijven dit jaar met 11 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Dat blijkt uit een raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Wageningen University. Ook in de bloembollenteelt zijn er dalende opbrengsten, maar in de Duin- en Bollenstreek valt het mee, zegt brancheorganisatie KAVB (Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur).

Het geheim: zandgrond, ook wel geestgrond genoemd. 'Het komt vooral door de unieke gronden die hier achter de duinen liggen', legt Piet van der Poel van de KAVB uit. 'Die gronden geven het water heel makkelijk op. Daarnaast heeft het hoogheemraadschap het water goed op peil kunnen houden.' Hierdoor hadden de bollen in deze regio nauwelijks last van de extreme droogte. Cijfers heeft de KAVB niet, maar Van der Poel heeft wel met veel kwekers uit de Bollenstreek gesproken. 'Ze hebben hier een redelijke oogst behaald', weet hij.



'Niet helemaal top maar zeker niet slecht

Ook bollenkweker John van der Slot uit Noordwijkerhout heeft dat gemerkt. Hij had een redelijk tot goed jaar. 'Ik zou het een 7,5 geven. Niet helemaal top, maar zeker niet slecht. We hebben minder last van de droogte gehad. De zandgronden, het waterpeil en het zachte zeeklimaat zijn hier een mooie combinatie.' Bij geestgronden zit het water maar vijftig centimeter diep in de grond, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de kleigronden in Zeeland en de Noordoostpolder waar het water twee tot drie meter diep zit, zegt Van der Slot. 'Dan moet je beregenen en dat wordt lastig als het te lang droog blijft.'

Het is goed nieuws voor zijn portemonnee. 'Doordat er in andere gebieden te kort is, stijgt de prijs en daar kun je van mee profiteren.' Al geldt dat niet voor alle kwekers in de Bollenstreek, omdat de prijs van de bollen vaak al van te voren is afgesproken. Van der Poel: 'Veel kwekers hadden hun bollen al van te voren verkocht, dus ze konden maar net aan die voorverkopen voldoen.'

