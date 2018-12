Politie neemt illegaal vuurwerk in beslag: 'Oncontroleerbaar en onveilig'

WESTLAND - Nog twee weken voor oud en nieuw en anderhalve week voordat de vuurwerkverkoop begint en toch heeft de politie er al de handen aan vol. Bijna dagelijks wordt wel iemand gepakt met illegaal vuurwerk, meestal uit China. Veel handel blijkt te lopen via Poolse internetsites. De politie Den Haag, district Delft-Rijswijk-Westland, hield dinsdag een gerichte actie tegen de illegale handel in vuurwerk via internet uit Polen.

Dinsdag zet het district een team van twaalf man in om op een aantal adressen het vuurwerk in beslag te nemen. Want dat het er moet zijn staat bijna wel vast: er is voor betaald en het is afgeleverd. 'Het is oncontroleerbaar en onveilig', zegt Michael. Er wordt dan ook vol op ingezet door de politie.

'De handel wordt gewoon als pakketjes bezorgd', zegt Michael, de coördinator van de actie. 'Kun je nagaan wat voor risico's je loopt.' Bijvoorbeeld de stapel dozen die de politie aantreft in een garagebox ergens in het Westland. De eigenaar heeft ze via internet besteld, 1000 euro betaald en als pakketjes bezorgd gekregen.



Illegaal vuurwerk is een economisch delict dat zwaarder wordt bestraft

'Landelijk heeft de politie goed in het oog hoe de handel loopt', zegt woordvoerder Hilda Vijverberg van de politie Den Haag. De internetsite in Polen was in het Nederlands, en is inmiddels uit de lucht gehaald.

'Deze meneer is door zijn telefoon achterhaald, we hebben de betaalgegevens opgevraagd, dus de feiten spreken voor zich. Hij krijgt een uitnodiging van ons.' Degene die illegaal vuurwerk koopt begaat daarmee een economisch delict. Dat wordt over het algemeen zwaarder bestraft dan gemiddeld.

