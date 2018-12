Deel dit artikel:













Nieuwe burgemeester Westland geïnstalleerd Foto: Thierry Schut

WESTLAND - Bouke Arends is officieel de nieuwe burgemeester van de gemeente Westland. Hij werd dinsdagavond geïnstalleerd in het gemeentehuis in Naaldwijk. Arends volgt waarnemend burgemeester Agnes van Ardenne op.

De 52-jarige Arends zit sinds 1986 in de politiek en was de afgelopen acht jaar wethouder in Emmen. Vanaf nu is hij de vierde Westlandse burgemeester. 'Ik heb er alle vertrouwen in dat ik, als geboren Drent met Fries bloed, mij heel snel weet te wortelen in Westland', zei hij. De Drentse PvdA'er kreeg tijdens de installatie de erepenning van de gemeente Emmen. In een korte speech vertelde de Emmense burgemeester nog een laatste blijk van waardering te willen meegeven aan Arends, schrijft RTV Drenthe. LEES OOK: Nieuwe burgemeester Westland: 'Ik voel me trots en vereerd'