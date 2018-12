Deel dit artikel:













West Wekker: ANWB legt wéér uit waarom fietsen zonder licht in de winter zo gevaarlijk is Fietsers in de mist zonder licht | Foto: ANP

REGIO - Goedemorgen! Het is elk jaar hetzelfde liedje; te veel fietsers die zonder licht de straat op gaan. Vandaag vertelt de ANWB wederom hoe gevaarlijk dat is. En in Provinciale Staten wordt besloten of de vestigingen van BP en McDonalds blijven of weg moeten in Wateringen. Dit is de West Wekker!

Dit kun je vandaag verwachten:

Voor automobilisten is het een bekend verhaal in de donkere maanden; voorzichtig rijden en dan toch nog bijna iemand aanrijden. Vandaag wordt er aandacht besteed aan de gevaren van fietsen zonder licht.

Een hamburger halen of je auto voltanken in de Wippolderlaan in Wateringen is misschien verleden tijd. Provinciale Staten beslist of de vestigingen van de McDonalds en de BP blijven of verdwijnen.

Wordt Kjeld Nuis de opvolger van wielrenner Tom Dumoulin als Sportman van het Jaar? Daar komt vanavond in Amsterdam duidelijkheid over tijdens het Sportgala, dat om 20.30 uur begint. Olympisch schaatskampioen Nuis is voor het eerst genomineerd voor deze titel. Ook schaatscoach Jac Orie en de zeilsters Annemiek Bekkering en Annette Duetz kunnen in de prijzen vallen.

Het weer:

Het blijft overwegend bewolkt en soms valt er wat regen. De wind is matig en aan de kust vrij krachtig. Het wordt 9 of 10 graden.



Beeld: Meteogroup

Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files. Dit moet je ook nog weten:

Vandaag vindt in Escher in het Paleis in Den Haag de lancering van het 'kinderpaspoort Museumkwartier' plaats. Het gratis paspoort geeft kinderen toegang tot acht kunstinstellingen waar ze als ware helden kunnen meedoen aan een speurtocht.

Vandaag is de laatste actiedag dit jaar waarop brandweerkazerne Laak eten inzamelt voor de voedselbank Haaglanden. Mensen kunnen bij de kazerne aan de Waldorpstraat houdbare levensmiddelen zoals jam, pasta, rijst, thee of koffie inleveren voor het goede doel.

De Gezondheidsraad adviseert om alle baby's en alle 14-jarigen in te enten tegen meningokokken type W. Dit advies brengt het hoogste adviesorgaan van de regering op het gebied van volksgezondheid volgens het AD woensdag naar buiten. De bacterie maakte dit jaar bijna honderd Nederlanders ernstig ziek, van hen overleden 21 mensen. Vanavond op TV West om 17.00: Westdoc: Zwarte Kerst Brandweer Haaglanden stond onlangs stil bij de twee brandweercollega’s die dertig jaar geleden tijdens Eerste Kerstdag bij een brand in een cellencomplex in Den Haag om het leven zijn gekomen. Bij de brandweer Haaglanden werken nog steeds brandweermannen die de cellenbrand van dichtbij hebben meegemaakt. Het incident, dat grote weerslag had op het korps, is dit jaar opgetekend in de indrukwekkende documentaire ‘Zwarte Kerst’. In de film van regisseur Arbel Eshet vertellen collega’s en nabestaanden over de brand op 25 december 1987, de belevenissen van die dag en het persoonlijke leed erna.

Fijne dag!