Elton krijgt 'waardig afscheid', inzamelingsactie levert ruim 6000 euro op Elton in het tenue van zijn geliefde club: ADO Den Haag | Foto: familie Belfor

DEN HAAG - De inzamelingsactie voor de man die vorige week woensdag omkwam na een ongeluk op de Oude Haagweg in Den Haag is geslaagd. Dinsdag werd het streefbedrag van 6000 euro bereikt. Met dit geld kan de begrafenis van Elton Belfor - waarvoor hij niet verzekerd was - worden betaald.

Belfor reed vorige week woensdag op zijn scooter toen hij werd geraakt door een auto. Zijn familie wil hem met het opgehaalde geld een waardig afscheid geven. 'Een afscheid dat laat zien wie hij was: een lieve man en zorgzame vader van drie kinderen. Iemand met een hart van goud, oog en liefde voor zijn medemens.De uitvaart van Belfor vindt deze woensdag plaats.