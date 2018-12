Parkeervergunningen Den Haag zestig procent duurder

DEN HAAG - Inwoners van Den Haag betalen in 2019 fors meer voor hun parkeervergunning. Waar een vergunning voor bewoners van de meeste wijken in 2018 nog 37,20 euro kostte, wordt dat komend jaar 60 euro.

Dit betekent een stijging van zestig procent. Ondanks het flink hogere tarief blijft Den Haag van de vier grootste steden de goedkoopste om te parkeren. Een inwoner van Utrecht betaalt namelijk 342 euro voor een vergunning. De prijs in Rotterdam stijgt met maar liefst 71 procent tot 115 euro. Amsterdam blijft het duurst met 535 euro per jaar.

Dit blijkt uit een steekproef van de Vereniging Eigen Huis onder 53 gemeenten waar inwoners betalen voor een parkeervergunning. Daaruit blijkt dat een vergunning in 2019 gemiddeld 95 euro kost.

Sommige wijken goedkoper

Voor bewoners van de Vruchtenbuurt, de Bloemenbuurt en Laakkwartier-Oost is parkeren een stuk goedkoper. Zij betalen in 2019 slechts 13,20 euro, 60 cent meer dan in 2018.

In andere steden in de regio die voorkwamen in de steekproef, namelijk Alphen aan den Rijn, Gouda en Rijswijk, blijft de prijs van een parkeervergunning gelijk.